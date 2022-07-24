Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни

Після того, як 21 липня Нацбанк України підвищив офіційний курс долара на 25%, деякі мережі АЗС збільшили вартість бензину та дизельного палива. Підвищення поки що мінімальне…

Так, найпомітніше ціна бензину А-95 з покращеними характеристиками після підвищення офіційного курсу гривні збільшилася в мережі "Катрал" – відразу на 6 гривень (до 60,99 гривень за літр).

На заправках мережі "Олас" бензин А-95+ підскочив у ціні на 5,50 гривень – до 55 гривень за літр. У мережі Prime бензин із покращеними показниками якості збільшився у ціні на 4 гривні – до 52 гривень за один літр.

Дизельне паливо після підвищення Нацбанком України офіційного курсу долара найсильніше збільшилось у ціні на заправках мережі "Олас" – на 6,50 гривень. Станом на 22 липня у цій мережі ДП продавали за 59 гривень/літр.

На 4 гривні дизельне паливо подорожчало у мережі Chipo – до 57,90 грн/літр. У мережі "Катрал" ДП подорожчало на 3,99 гри – до 58,99 грн за один літр. У мережах Prime, Mango та Рур груп дизельне паливо подорожчало на 2 гривні.

Що чекає на паливний ринок після підвищення офіційного курсу долара до 36,56 гривень – думки експертів розділилися. Так, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що ціни на пальне можуть залишитись стабільними, а директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін говорить про невелике підвищення цін.

Раніше стало відомо, що в Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину.