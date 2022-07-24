Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни

Після того, як 21 липня Нацбанк України підвищив офіційний курс долара на 25%, деякі мережі АЗС збільшили вартість бензину та дизельного палива. Підвищення поки що мінімальне…

Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни

Так, найпомітніше ціна бензину А-95 з покращеними характеристиками після підвищення офіційного курсу гривні збільшилася в мережі "Катрал" – відразу на 6 гривень (до 60,99 гривень за літр).

На заправках мережі "Олас" бензин А-95+ підскочив у ціні на 5,50 гривень – до 55 гривень за літр. У мережі Prime бензин із покращеними показниками якості збільшився у ціні на 4 гривні – до 52 гривень за один літр.

Дизельне паливо після підвищення Нацбанком України офіційного курсу долара найсильніше збільшилось у ціні на заправках мережі "Олас" – на 6,50 гривень. Станом на 22 липня у цій мережі ДП продавали за 59 гривень/літр.

Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни

На 4 гривні дизельне паливо подорожчало у мережі Chipo – до 57,90 грн/літр. У мережі "Катрал" ДП подорожчало на 3,99 гри – до 58,99 грн за один літр. У мережах Prime, Mango та Рур груп дизельне паливо подорожчало на 2 гривні.

Що чекає на паливний ринок після підвищення офіційного курсу долара до 36,56 гривень – думки експертів розділилися. Так, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що ціни на пальне можуть залишитись стабільними, а директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін говорить про невелике підвищення цін.

Раніше стало відомо, що в Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларівСтартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів
Два літаки зіткнулися в небі над США, ніхто не вижив: подробиці та кадри з місця аваріїДва літаки зіткнулися в небі над США, ніхто не вижив: подробиці та кадри з місця аварії
Суд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезенняСуд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезення
Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війниСтало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни
Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – судПоліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд
Блок рекламы


Похожие новости
Чотири мережі АЗС відмінили ліміти: які зараз ціни на пальнеЧотири мережі АЗС відмінили ліміти: які зараз ціни на пальне
Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в УкраїнуСтало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну
Ціни на українських АЗС стрімко "летять" униз: дані на вечір 12 липняЦіни на українських АЗС стрімко "летять" униз: дані на вечір 12 липня
Ціни на бензин А-95 та ДП трохи підскочили: яка вартість палива в УкраїніЦіни на бензин А-95 та ДП трохи підскочили: яка вартість палива в Україні
Автогаз в Україні стрімко дешевшає – за тиждень майже на 6 гривень: які ціни на заправкахАвтогаз в Україні стрімко дешевшає – за тиждень майже на 6 гривень: які ціни на заправках
З Харкова до Одеси курсуватиме новий потягЗ Харкова до Одеси курсуватиме новий потяг
Українські АЗС переписали ціни на бензин та дизель: яка тепер їхня вартістьУкраїнські АЗС переписали ціни на бензин та дизель: яка тепер їхня вартість
Уперше за довгий час: в Україні стрімко падають ціни на бензинУперше за довгий час: в Україні стрімко падають ціни на бензин
В Україні оновили ціни на паливо: скільки коштують бензин, ДП та газВ Україні оновили ціни на паливо: скільки коштують бензин, ДП та газ
В Україні оновили ціни на АЗС: скільки коштують бензин, ДП та автогазВ Україні оновили ціни на АЗС: скільки коштують бензин, ДП та автогаз
Последние новости
Подгружаем последние новости