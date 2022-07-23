Паливо подорожчає, але ви “не сильно помітите“ - експерт

Директор мережі АЗС Prime Дмитро Лєушкін вважає, що протягом найближчих 7-10 днів українські АЗС піднімуть ціни через підвищення офіційного курсу долара до гривні на 25%, але водії це "не сильно помітять".

Зокрема він прогнозує, що протягом найближчих 7-10 днів дизельне паливо на українських АЗС подорожчає до 58-60 гривень за літр, а бензин – до 54-58 гривень за літр.

Подорожчанню палива можуть перешкодити два чинники. По-перше, Кабмін може кулуарно домовитися з великими мережами АЗС, що вони не підвищуватимуть ціни до певних меж (щоб, наприклад, не перевищити позначки 60 гривень). По-друге, можуть знизитися світові ціни на нафту, що дасть змогу дизелю не перетнути позначку 60 гривень.

Після того, як 21 липня Нацбанк України підвищив офіційний курс долара з 29,29 до 36,56 гривні, майже всіх українських водіїв цікавить питання, що тепер буде з цінами.

Думки експертів розділилися. Так, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що ціни на пальне можуть залишитися стабільними, хоча перед цим він очікував на невелике підвищення.

Тим часом, виявляється, останнім часом українці почали меньше скаржитися, що АЗС завищують ціни на паливо.