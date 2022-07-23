В Україні значно здешевшав автогаз: яка тепер його вартість

Абсолютно всі мережі АЗС протягом тижня, від 15 до 22 липня, істотно змінили ціни блакитного пального в бік зменшення.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», передає ТСН з посиланням на Enkorr.

Зокрема, еа станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 3,26 грн/л і 2,89 грн/л, до 29,74 і 31,09 грн/л відповідно. У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 2,34 грн/л, до 31,61 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — на 3,02 грн/л, до 30,15 грн/л.

Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у «Рур груп». Там зараз ресурс коштує 29,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 4,63 грн/л, до 29,61 грн/л.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших.

До вашої уваги зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС:

© enkorr.ua

Як зазначили в «А-95», зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Нагадаємо, від початку червня середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася більше ніж на 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.





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