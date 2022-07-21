Військові ЗСУ не дочекалися понад 20 авто: подробиці шахрайської схеми

На Рівненщині поліція затримала 45-річного майстра з техобслуговування, який продавав автомобілі для військових.

Про це стало відомо наступного дня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини.

Як встановило слідство, 45-річний мешканець Костополя продавав автомобілі, ввезені в Україну як допомога для ЗСУ. «Здійснював свою незаконну діяльність на станції, де працював майстром з технічного обслуговування. Оголошення про продаж розміщував на одному із сайтів», – йдеться у повідомленні.

Пдприємець увійшов у довіру до місцевої волонтерської організації. Він допомагав доправити до України автомобілі, які благодійники мали намір передати для потреб ЗСУ. Зловмисник оформляв отриману допомогу на підконтрольне йому підприємство і таким чином переправляв авто через кордон. Та як тільки автомобілі опинялися в Україні, він продавав їх за комерційними цінами новим власникам.

Загалом, за даними СБУ , фігурант справи може бути причетний до продажу понад 20 авто.

Затримали його на гарячому, під час продажу чотирьох позашляховиків за 21,6 тис. доларів та 20 тис. грн. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО. Йому загрожує до семи років тюрми.