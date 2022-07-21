Військові ЗСУ не дочекалися понад 20 авто: подробиці шахрайської схеми

Військові ЗСУ не дочекалися понад 20 авто: подробиці шахрайської схеми

На Рівненщині поліція затримала 45-річного майстра з техобслуговування, який продавав автомобілі для військових.

Про це стало відомо наступного дня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини.

Як встановило слідство, 45-річний мешканець Костополя продавав автомобілі, ввезені в Україну як допомога для ЗСУ. «Здійснював свою незаконну діяльність на станції, де працював майстром з технічного обслуговування. Оголошення про продаж розміщував на одному із сайтів», – йдеться у повідомленні.

Пдприємець увійшов у довіру до місцевої волонтерської організації. Він допомагав доправити до України автомобілі, які благодійники мали намір передати для потреб ЗСУ. Зловмисник оформляв отриману допомогу на підконтрольне йому підприємство і таким чином переправляв авто через кордон. Та як тільки автомобілі опинялися в Україні, він продавав їх за комерційними цінами новим власникам.

Загалом, за даними СБУ, фігурант справи може бути причетний до продажу понад 20 авто.

Затримали його на гарячому, під час продажу чотирьох позашляховиків за 21,6 тис. доларів та 20 тис. грн. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО. Йому загрожує до семи років тюрми.


Алексей Ионов, politeka.net





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