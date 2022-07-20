В Україні продажі нових автомобілів знизилися на 61%

За даними AUTO-Consulting, в Україні у І півріччі 2022 року продали 20 900 нових автомобілів. Це на 61% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

В Україні продажі нових автомобілів знизилися на 61%

Україна зараз із продажу нових автомобілів у Європі посідає 26 місце. Це на 5 пунктів менше, ніж було торік.

Такий різкий спад продажу нових автомобілів, звісно, пояснюється повномасштабним вторгненням російських окупаційних військ в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. З метою безпеки після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україні практично у всіх областях перестали продавати нові автомобілі. Також було заборонено реєстрацію машин.

Наприкінці березня знову дозволили реєструвати угоди з купівлі-продажу автомобілів. У квітні знову почали відкриватись автосалони (у тих районах, де дозволяла ситуація з безпекою). У червні завод Єврокар у Закарпатській області відновив випуск автомобілів Skoda.

В Україні продажі нових автомобілів знизилися на 61%

Натомість продаж б/в автомобілів у 2022 році в Україні різко збільшився. Так, у I півріччі 2022 року в нашій країні зареєстрували близько 260 000 автомобілів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. З них більшість – автомобілі на іноземних номерах, які безкоштовно розмитнили у квітні-червні.

Нагадаємо, раніше народні депутати запропонували безкоштовно розмитнити євробляхи, на які подали попередню декларацію до 30 червня.


Максимов Віталій, Тудей





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