Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів

У Китаї компанія Dongfeng почала продавати новий бюджетний кросовер Dongfeng EV Nano Box. Він коштує лише 9748 доларів.

Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів

Dongfeng EV Nano Box побудований на базі Renault City K-ZE та Dacia Spring. Компанія Dongfeng раніше співпрацювала із Renault. У 2019 році вони презентували концепт Renault City K-ZE, розроблений для Китаю. Надалі на його базі зробили Dacia Spring. У свою чергу, Dongfeng на його базі випустив кілька електромобілів, у тому числі Nano Box.

Довжина Nano Box складає 3723 мм, ширина – 1579 мм, висота – 1515 мм, а колісна база – 2423 мм. Дизайн вийшов сучасний та досить красивий. У салоні є багато різного обладнання, більше, ніж у Dacia Spring. Наприклад, у базовій комплектації є системи ABS, EBD, кондиціонер, задній парктронік та керування голосом.

Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів

Силова установка складається з електромотора потужністю 45 к.с. і 125 Нм крутного моменту, і літій-іонної батареї на 27,2 кВт/год. Запас ходу на одній підзарядці батареї – 331 км за циклом CLTC. У Dacia Spring запас ходу 225 км за циклом WLTP.

Повністю зарядити батарею можна за 4 години. Є можливість зарядити батарею з 30% до 80% за 30 хвилин.

Як ми вже говорили, Nano Box коштує від 9 748 доларів. За 24 години на нього вже зробили понад 10 тисяч попередніх заявок.

Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів

Раніше стало відомо, що Nissan планує за кілька років зняти з конвеєра Nissan Leaf.


Максимов Віталій, Тудей





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