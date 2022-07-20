Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів

У Китаї компанія Dongfeng почала продавати новий бюджетний кросовер Dongfeng EV Nano Box. Він коштує лише 9748 доларів.

Dongfeng EV Nano Box побудований на базі Renault City K-ZE та Dacia Spring. Компанія Dongfeng раніше співпрацювала із Renault. У 2019 році вони презентували концепт Renault City K-ZE, розроблений для Китаю. Надалі на його базі зробили Dacia Spring. У свою чергу, Dongfeng на його базі випустив кілька електромобілів, у тому числі Nano Box.

Довжина Nano Box складає 3723 мм, ширина – 1579 мм, висота – 1515 мм, а колісна база – 2423 мм. Дизайн вийшов сучасний та досить красивий. У салоні є багато різного обладнання, більше, ніж у Dacia Spring. Наприклад, у базовій комплектації є системи ABS, EBD, кондиціонер, задній парктронік та керування голосом.

Силова установка складається з електромотора потужністю 45 к.с. і 125 Нм крутного моменту, і літій-іонної батареї на 27,2 кВт/год. Запас ходу на одній підзарядці батареї – 331 км за циклом CLTC. У Dacia Spring запас ходу 225 км за циклом WLTP.

Повністю зарядити батарею можна за 4 години. Є можливість зарядити батарею з 30% до 80% за 30 хвилин.

Як ми вже говорили, Nano Box коштує від 9 748 доларів. За 24 години на нього вже зробили понад 10 тисяч попередніх заявок.

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