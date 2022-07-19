У Мережі показали новий електричний кросовер Jeep

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів новий кросовер Jeep. Цю новинку вже тестують без камуфляжу, завдяки чому ми з вами можемо чітко уявити, як виглядатиме перший електричний кросовер в історії Jeep.

У Мережі показали новий електричний кросовер Jeep

Потрібно відзначити, що перший кросовер в історії Jeep отримав унікальний дизайн кузова з плавнішими лініями в задній частині, як у Jeep Compass. Тим не менш, у нього присутні всі риси, характерні для Jeep, у тому числі решітка радіатора, яка оформлена в новому стилі.

За чутками, цей електричний кросовер збудовано на платформі e-CMP групи PSA. Він стане аналогом моделей Alfa Romeo та Fiat. Концерн Stellantis планує випускати всі ці три моделі на своєму заводі у Польщі.

У Мережі показали новий електричний кросовер Jeep

Очікується, що довжина електричного кросовера Jeep становитиме близько 4,10 метра. Тобто він буде меншим, ніж Jeep Renegade, у якого довжина становить 4,23 метра.

Деякі ЗМІ стверджують, що у нового кросовера Jeep будуть також версії з бензиновим двигуном та з гібридною силовою установкою. Однак ця інформація офіційно не підтверджена.

Електричний кросовер Jeep у продажу з'явиться наприкінці 2022 року або у першій половині 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У Мережі показали новий електричний кросовер Jeep

Нагадаємо, раніше ми назвали три кросовери з фантастично надійною АКПП.


Максимов Віталій, Тудей





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