Суд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезення

Суд конфіскував автомобіль на іноземних номерах через те, що його у встановлені законом терміни не вивезли з України. Суд не зважив на інформаційне повідомлення Державної митної служби про автоматичне продовження під час військового стану термінів тимчасового ввезення.

Суд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезення

Водій у квітні 2021 року ввіз в Україну автомобіль на єврономерах у режимі тимчасового ввезення до 1 року. У лютому 2022 року в нашій країні запровадили військовий стан, після чого Державна митна служба оголосила, що до кінця війни автоматично продовжуються терміни тимчасового ввезення.

Власник євробляхи був абсолютно впевнений, що йому не потрібно поспішати з вивозом автомобіля або з його розмитненням. Він дуже здивувався, коли на кордоні митник склав протокол за невчасне вивезення автомобіля.

Митник не взяв до уваги офіційне повідомлення Державної митної служби про автоматичне продовження термінів ввезення, яке водій показав у телефоні.

Суд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезення

Суд також не вважав доказом повідомлення Державної митної служби. Він ухвалив рішення про конфіскацію євробляхи.

Таким чином, багато українців можуть зіткнутися із ситуацією, що їх оштрафують або конфіскують у них автомобіль, якщо порушено терміни ввезення. Щоб цього не сталося, їм потрібно отримати від митниці, через яку ввозили автомобіль, письмовий дозвіл на продовження терміну ввезення.

Раніше стало відомо, що у Закарпатській області митники брали участь у корупційній схемі при ввезенні автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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