У США пограбували броньовик із коштовним камінням на 100 мільйонів доларів

Дорогоцінні камені та ювелірні вироби на мільйони доларів були викрадені внаслідок пограбування броньованої вантажівки минулого тижня у Південній Каліфорнії, США . Однак влада повідомила про це журналістів лише в неділю, повідомляє AP.NEWS .

Броньований автомобіль компанії Brink's був пограбований рано-вранці 11 липня недалеко від Лос-Анджелеса, розповіла представниця охоронної компанії. Коштовності були занурені в автомобіль пізно ввечері 10 липня після виставки дорогоцінного каміння та ювелірних виробів у Сан-Матео, на південь від Сан-Франциско. Їх планували перевезти до конференц-центру Пасадени, розташованого на північний схід від Лос-Анджелеса.

Було викрадено від 25 до 30 сумок, які містять невідому кількість окремих предметів. Вона сказала, що 18 потерпілих заявили про збитки на суму понад 100 мільйонів доларів. Однак перевізник не погоджується з ними:

"Згідно з інформацією, яку клієнти надали нам перед відправкою своїх товарів, загальна вартість зниклих предметів становить менше 10 мільйонів доларів", - йдеться в заяві компанії Brink's. - Ми працюємо з правоохоронними органами, і ми повністю відшкодуємо нашим клієнтам вартість викраденого майна відповідно до умов нашого контракту".

Втім, торговці коштовностями, що подорожують від виставки до виставки, зазвичай недострахують свій товар, бо не можуть дозволити собі застрахувати його повністю.

Лора Ейміллер, прес-секретар Федерального бюро розслідувань у Лос-Анджелесі, розповіла без подробиць, що пограбування сталося у пустельному місті Ланкастер на півночі округу Лос-Анджелес....Майже як у вестернах про Дикий Захід...