Експерти назвали найнадійніші вживані автомобілі

Французький рейтинг надійності дуже патріотичний – перші рядки тут займають французькі автомобілі. Це і не дивно, на місцевому ринку їх дуже багато.

Дані для складання рейтингу бралися у сервісів і ремонтних майстерень, і при цьому враховувався пробіг автомобілів, що обслуговуються там. Для прикладу – один Peugeot 307 пішов на другий мільйон кілометрів, пише NNews.

Але повернемось до статистики надійності автомобілів у Франції. Так, у 2021 році 21,82% легкових автомобілів (понад 3,7 млн), що пройшли техогляд, мали пробіг більше 200 000 км. При цьому 27% машин старше 15 років. А це говорить про те, що далеко не всі європейці і французи зокрема вирушають у автосалон, тільки-но закінчиться термін гарантії на машину.

З огляду на те, що Renault та інші французькі бренди останнім часом входять у ТОП лідерів як на ринку нових, так і на ринку авто з пробігом, вважаємо, що цей список буде не тільки цікавим, а й корисним для багатьох. Тим паче, що у цьому переліку чимало саме французьких машин.





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