Люди розбилися у ДТП на одеській дорозі: з'явилися кадри трагічної події

Люди розбилися у ДТП на одеській дорозі: з'явилися кадри трагічної події

На польовій дорозі на Одещині зіткнулися два автомобілі, на жаль, без жертв не обійшлося.

Як пише Politeka.net, про смертельну аварію повідомили у прес-службі регіонального ГУНП.

Так, близько полудня 13 липня на околиці села Гавиноси зіткнулися Toyota Prado та BMW. Водіїв 57 та 24 років, а також 54-річну пасажирку з травами різного ступеня важкості доправили до лікарні.

За кілька годин після аварії стало відомо, що водій BMW помер у медичній установі.

У поліції додали, що обидва автомобілі евакуювали на штрафмайданчик для зберігання та проведення експертиз.

Також стало відомо, 12 липня, близько 19 години на Одещині зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та мотоцикл Honda. Внаслідок аварії водій двоколісника – 44-річний місцевий мешканець – загинув.

ДТП сталося на трасі Одеса – Рені близько 19:00 у селі Великий Дальник.


Ирина Юрченко, politeka.net





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