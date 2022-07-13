Оновлений VW Touareg тестують у дивному камуфляжі

Фотошпигуни помітили в Альпах під час дорожніх тестів оновлений кросовер VW Touareg у надзвичайно великому камуфляжі. У продажу ця новинка з'явиться у 2023 році.

Оновлений VW Touareg тестують у дивному камуфляжі

Volkswagen вже 20 років випускає Touareg, який є його найлюксовішим кросовером. Із 2018 року покупцям пропонують його третє покоління. У 2023 році у продажу з'явиться оновлена версія. Раніше фотошпигуни бачили оновлений Touareg майже без камуфляжу.

Однак тепер німці чомусь тестують його в сильно закамуфльованому вигляді. Нам здається, що Volkswagen з якоїсь причини хоче до певного часу не показувати салон оновленого Туарега.

Оновлений VW Touareg тестують у дивному камуфляжі

Тестовий Touareg тягне динамометр. Це натякає на деякі зміни у силовій установці. Однак не слід очікувати, що цей кросовер знову почнуть оснащувати 4,0 л дизельним двигуном V8. Його зняли з виробництва два роки тому після закінчення продажів спеціальної версії Last Edition.

Компанія Volkswagen планує почати продавати оновлений VW Touareg у 2023 році. Це означає, що його офіційна прем’єра може відбутися до кінця 2022 року.

Оновлений VW Touareg тестують у дивному камуфляжі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen розпочав дорожні тести оновленого кросовера VW Tiguan.


Максимов Віталій, Тудей





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