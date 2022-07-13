Бійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фото

В Україні автомобільний умілець створив брутальний автомобіль для залякування російських загарбників. Творець моторошної автівки надихався непереборним духом українців у війні проти російської навали, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Тopgir.

Як розповів автор творіння Володимир Вавіло, за основу він взяв старий Фольксваген Кэдди Caddy та повністю переробив його. Під капот поставив для залякування росіян 350-сильний двигун V8. На дах - такий собі винищувач Стелс F-117 та ракети.

"...хоча в коментарях Володимира Вавіло багато хто вважає таким, що несповна розуму, чи просто пише, що у нього забагато вільного часу, на наше переконання, проєкт вийшов моторошним, цікавим і неординарним. А відтак він має право на життя, адже завдяки таким майстрам ми маємо змогу бачити те, що далеко не всім навіть наснитися може", - зауважує видання.

Раніше Володимир Вавіло став відомим завдяки створенню проєкту "Чужий" - постапокаліптичного шестиколісного Фіата 126, що нагадував фантастичний зореліт із інопланетянином та величезною гарматою.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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