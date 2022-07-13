Бійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фото

В Україні автомобільний умілець створив брутальний автомобіль для залякування російських загарбників. Творець моторошної автівки надихався непереборним духом українців у війні проти російської навали, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Тopgir.

Як розповів автор творіння Володимир Вавіло, за основу він взяв старий Фольксваген Кэдди Caddy та повністю переробив його. Під капот поставив для залякування росіян 350-сильний двигун V8. На дах - такий собі винищувач Стелс F-117 та ракети.

"...хоча в коментарях Володимира Вавіло багато хто вважає таким, що несповна розуму, чи просто пише, що у нього забагато вільного часу, на наше переконання, проєкт вийшов моторошним, цікавим і неординарним. А відтак він має право на життя, адже завдяки таким майстрам ми маємо змогу бачити те, що далеко не всім навіть наснитися може", - зауважує видання.

Раніше Володимир Вавіло став відомим завдяки створенню проєкту "Чужий" - постапокаліптичного шестиколісного Фіата 126, що нагадував фантастичний зореліт із інопланетянином та величезною гарматою.