Стало відомо, які гібридні автомобілі купують українці

В Україні продовжує збільшуватися кількість автомобілів із гібридною силовою установкою. За даними Укравтопрому, у першому півріччі 2022 року в нашій країні зареєстрували 5,7 тис. гібридних автомобілів.

У цьому сегменті, як і в інших сегментах автомобільного ринку, найбільше купують вживані автомобілі. Зокрема, українську прописку за звітний період отримали 3,4 тис. гібридних машин. Інші – нові.

Найчастіше українці з нових гібридних автомобілів у I півріччі 2022 року купували та реєстрували Toyota RAV-4 Hybrid (510). На другому місці Toyota Highlander Hybrid (257), а на третьому – Toyota Yaris Cross Hybrid (199).

Серед б/в гібридів найчастіше реєстрували Toyota Prius (445), Ford Fusion (326) та Ford C-Max (212).

Слід зазначити, що через паливну кризу, що утворилася в Україні наприкінці квітня, українці стали більше цікавитися гібридними машинами та електромобілями. Так, у червні 2022 року у нашій країні зареєстрували 958 електромобілів, що на 65% більше, ніж за аналогічний місяць 2021 року. Найчастіше українці купують такі моделі електрокарів: Nissan Leaf, Volkswagen ID.4, Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3 та Renault Zoe.

Нагадаємо, народні депутати запропонували безкоштовно розмитнити євробляхи, задекларовані до 1 липня.