Пільгове розмитнення дозволять завершити для тисяч автомобілів, які не встигли пройти митницю до 1 липня

Пільгове розмитнення авто дозволять завершити тим, хто подав декларацію до 1 липня, але не встиг пройти митнцю. З цією метою у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти №7533 та №7534 .

Законопроєкти передбачають можливість завершення пільгового митного оформлення авто при їх ввезенні громадянами на митну територію України, за якими подано попередню митну декларацію до 1 липня та митна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тисяч євро.

Пропонується запровадити цю норму тимчасово, протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності указаними законами.

Передбачається звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком, ввізним митом операції з ввезення фізичними особами на митну територію України:

автомобілів легкових,

кузовів до них,

причепів та напівпричепів,

мотоциклів,

транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше,

транспортних засобів для перевезення вантажів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тисяч євро (включно).

Указані транспортні засоби пропонується дозволити ввезти у митному режимі імпорту із застосуванням податкових пільг, які діяли з дня набрання чинності Законом №2142. Умова - митне оформлення таких траспортних засобів не було завершено, але декларантом або уповноваженою ним особою було подано попередню митну декларацію для ввезення таких транспортних засобів до дня набрання чинності Законом №2325-IX, яким такі пільги скасовані.

Ця норма не поширюється на транспортні засоби, які походять або ввозяться з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що з 1 липня пільги на розмитнення авто скасовано .

Проте наразі виникла нагальна потреба проведення остаточного митного оформлення транспортних засобів, яке з різних причин не закінчено, але подана попередня митна декларація.

За наявною інформацією таких транспортних засобів приблизно 5 тисяч.

Попередня митна декларація подається відповідно до ст. 259 МКУ :

до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту)

або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів, до переліку яких відносяться транспортні засоби, подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими.

Митний орган не має права відмовити в прийнятті попередньої митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені цим Кодексом.

Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митним органом.

Розмитненням слід вважати оформлення митної декларації МД1, тобто виїзд із зони митного контролю на внутрішньому терміналі.