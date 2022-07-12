Названо українське місто, в якому найчастіше купують нові автомобілі

За даними Укравтопрому, у червні 2022 року 35% зареєстрованих нових автомобілів в Україні припали на Київ. Кияни, як і раніше, є лідерами з купівлі нових автомобілів.

58% нових автомобілів, які зареєстрували в червні, оснащувалися бензиновим двигуном, а 23% - дизельним мотором. Близько 14% нових автомобілів мали гібридну силову установку, а 5% - електричну силову установку (тобто йдеться про електромобілі).

До ТОП-5 найпопулярніших нових автомобілів у червні у Києві увійшли кросовери Renault Duster, Toyota Yaris Cross, Jeep Compass, Toyota Highlander, пікап Mitsubishi L 200 та компактний Hyundai I-30.

Слід зазначити, що у червні 2022 року в Україні зареєстрували 84,2 тис. б/в автомобілів. Загалом із січня по червень у нашій країні зареєстрували 264,5 тис. б/в автомобілів, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Найчастіше в Україну ввозили вживані автомобілі Volkswagen, Opel та Renault.

Різке зростання ввезення б/в автомобілів пояснюється дією з початку квітня по 30 червня безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення знову стало платним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні попит на електромобілі збільшився на 65%.