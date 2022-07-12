Названо українське місто, в якому найчастіше купують нові автомобілі

За даними Укравтопрому, у червні 2022 року 35% зареєстрованих нових автомобілів в Україні припали на Київ. Кияни, як і раніше, є лідерами з купівлі нових автомобілів.

Названо українське місто, в якому найчастіше купують нові автомобілі

58% нових автомобілів, які зареєстрували в червні, оснащувалися бензиновим двигуном, а 23% - дизельним мотором. Близько 14% нових автомобілів мали гібридну силову установку, а 5% - електричну силову установку (тобто йдеться про електромобілі).

До ТОП-5 найпопулярніших нових автомобілів у червні у Києві увійшли кросовери Renault Duster, Toyota Yaris Cross, Jeep Compass, Toyota Highlander, пікап Mitsubishi L 200 та компактний Hyundai I-30.

Названо українське місто, в якому найчастіше купують нові автомобілі

Слід зазначити, що у червні 2022 року в Україні зареєстрували 84,2 тис. б/в автомобілів. Загалом із січня по червень у нашій країні зареєстрували 264,5 тис. б/в автомобілів, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Найчастіше в Україну ввозили вживані автомобілі Volkswagen, Opel та Renault.

Різке зростання ввезення б/в автомобілів пояснюється дією з початку квітня по 30 червня безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення знову стало платним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні попит на електромобілі збільшився на 65%.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Легковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедіїЛегковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедії
Слугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілівСлугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілів
Для ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделіДля ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделі
Як вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порадЯк вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порад
На украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливоНа украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливо
Блок рекламы


Похожие новости
Стало відомо, які гібридні автомобілі купують українціСтало відомо, які гібридні автомобілі купують українці
Пільгове розмитнення дозволять завершити для тисяч автомобілів, які не встигли пройти митницю до 1 липняПільгове розмитнення дозволять завершити для тисяч автомобілів, які не встигли пройти митницю до 1 липня
Стала відома секретна функція бюджетних автомобілівСтала відома секретна функція бюджетних автомобілів
Слугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілівСлугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілів
Час очікування нових автомобілів Skoda скоротятьЧас очікування нових автомобілів Skoda скоротять
Киянин продав 16 автомобілів, які взяв в орендуКиянин продав 16 автомобілів, які взяв в оренду
Автомобілі із Європи скоро подорожчають в Україні: що змінилося у липніАвтомобілі із Європи скоро подорожчають в Україні: що змінилося у липні
В Україні реєстрація б/в автомобілів збільшилася на 135%В Україні реєстрація б/в автомобілів збільшилася на 135%
ТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в УкраїніТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в Україні
Нардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілівНардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости