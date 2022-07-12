Почалися тести “останнього“ Mercedes-Benz G-Class

Фотошпигуни помітили на дорогах південної Європи оновлений позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Це буде "останній" Гелендваген із двигуном внутрішнього згоряння.

Почалися тести “останнього“ Mercedes-Benz G-Class

Компанія Mercedes-Benz, як відомо, розробляє електричний Mercedes-Benz G-Class. Тобто він отримає повністю електричну силову установку та стане електромобілем. Але до того часу покупцям ще запропонують оновлену версію Гелендвагена з ДВЗ.

Саме таку версію нещодавно помітили фотошпигуни під час дорожніх тестів на півдні Європи.

Оновлений G-Class тестують у камуфляжі спереду та ззаду. У нього будуть модернізовані бампери, можливо, деякі зміни відбудуться із задніми фарами.

Почалися тести “останнього“ Mercedes-Benz G-Class

У салоні з'явиться нове багатофункціональне кермо зі спортивним дизайном. Також з'явиться новітня інформаційно-розважальна система MBUX. Чекайте на нові варіанти індивідуального налаштування салону.

У лінійці двигунів жодних сюрпризів не буде. Покупцям, як і раніше, запропонують версії з бензиновими та дизельними моторами. Але з'являться версії з "м'якою" гібридною силовою установкою (MHEV).

Почалися тести “останнього“ Mercedes-Benz G-Class

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Mercedes-Benz G-Class з'явилася нова версія, яка спеціально доопрацьована для поїздок бездоріжжям. Вона називається Professional Line Exterior.


Максимов Віталій, Тудей





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