У Рівному прозвітували, що черг на АЗС вже немає

У Рівному та у всій Рівненській області практично вже повністю припинилася паливна криза, а черг на АЗС практично вже немає. Таку заяву зробив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Крім того, за його словами, у Рівненській області мережі АЗС почали скасовувати ліміти на продаж палива, які вони змушені були ввести наприкінці квітня – на початку травня 2022 року через паливну кризу, що почалася в Україні.

Коваль зазначив, що на деяких заправках в області можуть інколи бути затримки з паливом, але це на загальну картину не впливає. Загалом мережі АЗС у Рівному та Рівненській області бензину та дизельного палива вже мають у достатній кількості.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поступово виходить із паливної кризи. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив повторення паливної кризи і закликав українців пересідати з бензинових та дизельних автомобілів на електромобілі. Він навіть доручив Енергоатому створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів.

Тим часом, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський вважає, що на початку серпня 2022 року вартість бензину в нашій країні може знизитися на 5-10%.