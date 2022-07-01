Дефіциту автомобілів в Україні вже немає – експерти

Під час періоду безкоштовного розмитнення євроблях до України ввезли понад 211 тисяч автомобілів. Федерація роботодавців автомобільної галузі вважає, що таким чином проблему з дефіцитом автомобілів у нашій країні вже вирішено, "навіть із надлишком".

Федерація висловила подяку народним депутатам, які затвердили законопроект, який з 1 липня 2022 року скасовує безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах. У Федерації наголосили, що таке рішення дозволить зберегти робочі місця у сфері продажу нових автомобілів та автовиробництва, а також підтримає державний бюджет України під час війни із російськими окупантами.

Тим часом, раніше роботодавці автомобільної галузі розкритикували проект закону розмитнення через мобільний додаток "Дія", який хочуть вже найближчим часом запровадити в Україні. Вони вважають, що запропонована формула розрахунку митних платежів стимулюватиме ввезення до нашої країни автомобілів віком 10 років і більше. При цьому у 2021 році середній вік автомобілів в Україні вже становив понад 22 роки.

Нагадаємо, безкоштовне розмитнення євроблях закінчиться 1 липня 2022 року. З 1 липня за розмитнення знову потрібно буде платити, причому чималі гроші. Експерти прогнозують, що до України різко знизиться ввезення автомобілів на іноземних номерах.

Раніше у політичній партії "Слуга народу" запропонували повністю не скасовувати безкоштовне розмитнення автомобілів.