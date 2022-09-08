Через страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрів

Через страйк перевізників з польського боку на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" черга на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрів, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами у черзі на перетин кордону в напрямку України перебуває 2437 вантажівок, а враховуючи, що через пункт пропуску Ягодин виїжджає майже 40% усього експорту на польському кордоні, це призводить до величезних збитків, які за даними митниці становлять до 60 млн грн на добу.

Так, за даними Прикордонної служби Республіки Польща час очікування на реєстрацію для вантажівок на пункті пропуску Дорогуськ станом на 11:45 8 вересня складає щонайменше 38 годин.

«Нині польські протестувальники погрожують влаштувати подібні перекриття дороги ще й у пунктах пропуску “Гребенне-Рава Руська” та “Медика-Шегині”», - зазначив замміністра та додав, що зараз йде пошук компромісного рішення з польськими урядом та перевізниками.

Для вирішення проблеми після консультацій з польськими колегами українська сторона запропонувала збільшити кількість працівників фітосанітарної та ветеринарної інспекції Республіки Польща та, можливо, навіть скасувати контроль вантажівок, що перевозлять ріпак для виробництва біодизелю та тих, що їдуть транзитом через Польщу у напрямку експорту з України, якщо вони будуть попередньо опломбовані.

«Зі свого боку всі причетні до цього українські служби готові розпочати сортування транспортних засобів на кордоні залежно від вантажу. Це дозволить вирівняти навантаження на польських інспекторів різних служб, що працюють на кордоні. Фактично Україна готова випускати на польський бік ті автівки, які інспектори сусідньої країни готові оформити невідкладно, без очікування. Таким чином всередині сусіднього пункту пропуску вдасться зменшити затори», - додав Найєм.

Також Україна у найкоротші терміни готова підготувати і відкрити для позачергового виїзду пустих вантажівок з України до Польщі пункти пропуску “Грушів-Будомєж”, “Угринів - Долгобичув” та “Смільниця-Кросцєнко”, однак на це потрібна згода від польських колег.

«Збільшити пропускну здатність пунктів вдасться, якщо польська сторона перестане враховувати порожні вантажівки в кількість оформлених за зміну. Фактично вони проїжджають в рази швидше, ніж завантажені і без жодного оформлення. Оптимальним рішенням стало б збільшення кількості вантажівок, що перетинають кордон з 300 до 500 на добу», - зазначив замміністра.

Сьогодні зранку відповідний лист із пропозиціями був направлений на адресу Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Республіки Польща, Міністерства інфраструктури Республіки Польща, Міністерства фінансів Республіки Польща та Міністерства внутрішніх справ Республіки Польща.