Як українцям у Польщі обміняти посвідчення водія

Понад 4 млн українців були змушені виїхати до Польщі після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Багато хто – на своїх власних автомобілях. Сьогодні ми розповімо, як обміняти українське посвідчення водія на польське.

Як українцям у Польщі обміняти посвідчення водія

У Польщі українські посвідчення водія дійсні до 31 грудня 2022 року. З 1 січня 2023 року українцям у цій країні будуть потрібні польські "права". Інакше доведеться сплатити штраф у розмірі до 1500 злотих.

У своїй мерії (райвідділі поліції або у старости) заповнюється відповідна заява і подається пакет документів (фотографія 35?45 мм, ксерокопія українського посвідчення водія, переклад посвідчення водія присяжним перекладачем, паспорт або інший документ, що підтверджує офіційне перебування в Польщі, підтвердження сплати обов'язкового збору у розмірі 100,50 злотих).

Як українцям у Польщі обміняти посвідчення водія

Крім того, потрібно сплатити консульський збір (125 злотих) – на рахунок Генконсульства України.

Перевірка зазвичай займає не дуже багато часу, але найкраще заздалегідь подбати про отримання польського посвідчення водія. Інакше можна отримати великий штраф.

Нагадаємо, раніше народні депутати Верховної Ради України запропонували нову схему розмитнення автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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