Як вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порад

На вторинному автомобільному ринку зараз продається дуже багато кросоверів. Практично всі продавці стверджують, що їхня машина перебуває у "відмінному стані". Однак часто це не відповідає дійсності. Сьогодні ми розповімо, як знайти хороший кросовер та відсіяти на першому етапі погані варіанти.

Як вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порад

Кросовери призначені для поїздок містом, на дачу по асфальтовому покриттю, хоча ґрунтовки не виключаються. А ось для поїздок бездоріжжям такі машини, на жаль, не годяться. Якщо на кросовері не рідко їздили поза містами, то ресурс головних вузлів та агрегатів бажає кращого. Такі машини краще не купувати.

Отже, при купівлі б/в кросовера при попередньому огляді необхідно визначити його минуле. Якщо власник із наснагою розповідає про доробки, що підвищують прохідність, то цей кросовер не для нас. Велика ймовірність, що він мав, як кажуть, важке минуле, тобто його експлуатували у важких умовах.

Як вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порад

Проходьте повз кросовери з нестандартним бампером з лебідкою, кенгурятником, шноркелем, збільшеними шинами, світловими балками на бампері або на даху.

При огляді кросовера вас повинні насторожити двері, що погано закриваються, особливо багажного відділення, установка тягово-зчіпного пристрою, зношені рейлінги на даху, захист на агрегати на днищі, диференціал, який самоблокується, прошивка двигуна.

Це лише перший етап відсіву кросоверів. Якщо автомобіль вам сподобався, то обов'язково перевірте його на СТО і дізнайтеся його історію.

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-5 кросоверів із майже вічними 2-літровими двигунами.


Максимов Віталій, Тудей





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