На Львівщині знешкодили злочинців, які «заробляли» на пільговому розмитненні авто
За суму від $500 до $1000 гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону
Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні, - повідомляють у відомстві.
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Співробітники СБУ спільно зі слідчими поліції Львівщини встановили, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.
За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.
Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за $50-150.