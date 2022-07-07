На Львівщині знешкодили злочинців, які «заробляли» на пільговому розмитненні авто

За суму від $500 до $1000 гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону

На Львівщині знешкодили злочинців, які «заробляли» на пільговому розмитненні авто
СБУ затримала зловмисників

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні, - повідомляють у відомстві.

За інформацією правоохоронців, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Співробітники СБУ спільно зі слідчими поліції Львівщини встановили, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за $50-150.


Артем Руденко, ZN.ua





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