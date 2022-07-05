Як вчинити, якщо електронний техпаспорт не приймають на кордоні

З України до Європи щодня у зв'язку із вторгненням російських окупаційних військ виїжджають десятки тисяч людей. Багато хто – на своїх автомобілях. Деякі з них через час повертаються. Були випадки, коли на кордоні не приймали техпаспорт у додатку "Дія". Як бути у такому разі?

Для в'їзду в Україну власнику автомобіля потрібно пред'явити не лише паспорт громадянина України, а й техпаспорт на транспортний засіб. Багато українських водіїв користуються цифровим техпаспортом у додатку "Дія".

Але при перетині державного кордону можуть виникнути проблеми з електронними документами. Так, наприклад, угорські прикордонники не хотіли пропускати українку з електронним техпаспортом, оскільки вони не розуміли англійської мови, а український текст документа не робив процес пропуску простіше.

У Мінцифри рекомендують у разі виникнення такої проблеми звертатися до консульства тієї країни, яка відмовила у прийнятті електронного техпаспорту. У відомстві кажуть, що багато країн підтримують Україну та допомагають українцям.

До речі, незабаром документи у додатку "Дія" відображатимуться і англійською мовою. Ось тільки коли саме – ще не відомо.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз визнав українські посвідчення водія.