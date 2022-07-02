В Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати права

Нульове розмитнення машин в Україні перестало діяти 1 липня. Очікується різке подорожчання авто із пробігом. Також стало відомо про нові складнощі в отриманні водійських рав.

Українці в період з 9 квітня по 30 червня змогли безкоштовно розмитнити 236 792 автомобілі та заощадити 26,1 млрд грн митних платежів. Звільнення від акцизного податку, оподаткування на додану вартість та ввізного мита скасовано. Воно стосувалося легкових автомобілів, транспортних засобів для перевезення вантажів та мотоциклів.

Представник аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко розповів, що євробляхи значно подорожчають.

"Тепер громадянам доведеться ввозити автомобілі на територію України для власних потреб з націнкою в 30% і більше. Якщо людина купує авто на енну суму, то слід додати податки, які вона мала б заплатити до війни", - зазначив експерт.

За словами Рябченка, для автомобілів для фронту залишився механізм ввезення через гуманітарну допомогу. Однак буде потрібно більше документів, що все ускладнює.

Також стало відомо, що з 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Отримати права стане складніше. Для цього потрібно буде виконати п'ять вимог.

Пройти теоретичний курс в автошколі та отримати річне свідоцтво. Скласти в сервісному центрі МВС теоретичний іспит. Пройти практичний курс в автошколі. Скласти в автошколі іспит та отримати свідоцтво на два роки. Скласти в сервісному центрі МВС практичний іспит та отримати посвідчення водія.

Раніше повідомлялося, що старе посвідчення водія в Україні можна обміняти на аналогічний документ європейського зразка в сервісних центрах МВС в Україні.

Напередодні стало відомо, що Київстар дарує своїм абонентам знижку в 20% автостраховку.