З 1 липня в Україні збільшилася вартість полісу для водіїв, які потрапляли у ДТП

З 1 липня 2022 року в Україні вартість страхового поліса для водіїв, які раніше систематично потрапляли в ДТП, може бути більшою майже в 2 рази. Акуратним водіям за поліс можна буде платити менше. Набула чинності відповідна Постанова Кабінету Міністрів.

З 1 липня в Україні збільшилася вартість полісу для водіїв, які потрапляли у ДТП

Тепер страхові компанії під час продажу страхових полісів використовують так звані коригувальні коефіцієнти до їхньої вартості залежно від того, чи потрапляв водій раніше в дорожню аварію.

Що це означає на практиці? Це означає, що водій, який раніше кілька разів потрапляв у ДТП, буде змушений платити за страховий поліс у 1,8 раза дорожче. Страхові компанії таким чином себе захищають, адже велика ймовірність, що водій-лихач і надалі потрапить у ДТП.

З 1 липня в Україні збільшилася вартість полісу для водіїв, які потрапляли у ДТП

А от для акуратних водіїв, для тих, хто не потрапляє у ДТП, зробили знижені коефіцієнти. Їм за поліс тепер можна платити за ціною, що знижена на 10%.

Тим часом, за даними правоохоронців, в Україні з січня по травень 2022 року сталося близько 5,4 тисячі ДТП з потерпілими. Це на 34% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Причина – зниження інтенсивності дорожнього руху під час воєнного стану.

Раніше стало відомо, коли АЗС почнуть скасовувати ліміти на продаж палива.


Максимов Віталій, Тудей





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