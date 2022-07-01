З 1 липня в Україні збільшилася вартість полісу для водіїв, які потрапляли у ДТП

З 1 липня 2022 року в Україні вартість страхового поліса для водіїв, які раніше систематично потрапляли в ДТП, може бути більшою майже в 2 рази. Акуратним водіям за поліс можна буде платити менше. Набула чинності відповідна Постанова Кабінету Міністрів.

Тепер страхові компанії під час продажу страхових полісів використовують так звані коригувальні коефіцієнти до їхньої вартості залежно від того, чи потрапляв водій раніше в дорожню аварію.

Що це означає на практиці? Це означає, що водій, який раніше кілька разів потрапляв у ДТП, буде змушений платити за страховий поліс у 1,8 раза дорожче. Страхові компанії таким чином себе захищають, адже велика ймовірність, що водій-лихач і надалі потрапить у ДТП.

А от для акуратних водіїв, для тих, хто не потрапляє у ДТП, зробили знижені коефіцієнти. Їм за поліс тепер можна платити за ціною, що знижена на 10%.

Тим часом, за даними правоохоронців, в Україні з січня по травень 2022 року сталося близько 5,4 тисячі ДТП з потерпілими. Це на 34% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Причина – зниження інтенсивності дорожнього руху під час воєнного стану.

Раніше стало відомо, коли АЗС почнуть скасовувати ліміти на продаж палива.