Ціни на АЗС: як змінюється вартість та умови продажу автопалива
Велика мережа АЗС прибирає ліміти на бензин та ДП.
Українські автозаправні станції (АЗС) оновили ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз. При цьому спостерігається тенденція зниження середніх цін. Про це
Ціни
Уточнюється, що станом на 29 червня середня вартість бензину, дизпалива та автогазу знизилася в ціні. Зокрема, бензин А-95 подешевшав на 4 копійки, становивши 50,61 грн/л, преміум залишився на колишньому рівні – 52,17 грн/л. Бензин А-92 подешевшав на 80 копійок, становивши 49,50 грн/л.
Крім того, літр дизпалива знизився у ціні на 4 копійки, склавши 56,37 грн/л, преміум не змінився – 57,87 грн/л. Автогаз також залишився на колишньому рівні – 41,01 грн.
Умови продажу
Але зниження цін не єдина тенденція. Великі мережі АЗС скасовують ліміт продажу палива. Зокрема, WOG ухвалила рішення про відміну з 1 липня. Щоб мати можливість заправляти автомобіль без обмежень, у користувача має бути активована програма лояльності Pride – у вигляді мобільного додатка або пластикової картки. Про це