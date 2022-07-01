Ціни на АЗС: як змінюється вартість та умови продажу автопалива

Велика мережа АЗС прибирає ліміти на бензин та ДП.

Ціни на АЗС: як змінюється вартість та умови продажу автопалива
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Українські автозаправні станції (АЗС) оновили ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз. При цьому спостерігається тенденція зниження середніх цін. Про це повідомляє "Хвиля" з посиланням на дані порталу Мінфін.

Ціни

Уточнюється, що станом на 29 червня середня вартість бензину, дизпалива та автогазу знизилася в ціні. Зокрема, бензин А-95 подешевшав на 4 копійки, становивши 50,61 грн/л, преміум залишився на колишньому рівні – 52,17 грн/л. Бензин А-92 подешевшав на 80 копійок, становивши 49,50 грн/л.

Крім того, літр дизпалива знизився у ціні на 4 копійки, склавши 56,37 грн/л, преміум не змінився – 57,87 грн/л. Автогаз також залишився на колишньому рівні – 41,01 грн.

Умови продажу

Але зниження цін не єдина тенденція. Великі мережі АЗС скасовують ліміт продажу палива. Зокрема, WOG ухвалила рішення про відміну з 1 липня. Щоб мати можливість заправляти автомобіль без обмежень, у користувача має бути активована програма лояльності Pride – у вигляді мобільного додатка або пластикової картки. Про це повідомляється у Facebook компанії.


Олена Середа, ZN.ua





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