Названий ТОП-10 найбільш надійних та якісних автомобілів 2022 року

Згідно з новим дослідженням американської компанії J.D. Power 2022 року, найбільш надійні автомобілі в США випускають компанії Buick, Dodge і Chevrolet. При цьому найбільш якісні автомобілі випускає бренд Buick.

Експерти JD. Power досліджуют нові автомобілі у дев'яти категоріях, включаючи трансмісію, сидіння, елементи управління, та системи допомоги водію. Власникам машин ставлять 223 питання. Результати зводяться у таблицю та ранжуються за шкалою проблем на 100 автомобілів (PP100).

Найменше проблем у автомобілів Buick - 139 на 100 автомобілів. На другому місці – Dodge (143 PP100), а на третьому – Chevrolet (147 PP100).

На четвертому місці у цьому цікавому рейтингу бренд Genesis (156 PP100), а на п'ятому – Kia (156 PP100).

У десятку найбільш надійних та найякісніших автомобілів 2022 року за версією J.D. Power також увійшли бренди Lexus (157 PP100), GMC (162 PP100), Cadillac (163 PP100), BMW (165 PP100) та Ford (167 PP100).

У самому низу списку опинилися Chrysler та Volvo. У них рейтинг надійності становив 265 PP100 та 256 PP100 відповідно.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 кросоверів із найбільш надійними автоматичними коробками передач.