ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

Автоматичні коробки є достатньо надійними при належному обслуговуванні та розумних режимах експлуатації. Сьогодні ми розповімо, які кросовери мають найнадійніші "автомати", ресурс яких сягає 300-400 тис. кілометрів пробігу.

ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

Mazda CX-5

У цього японського кросовера двигуни сімейства Skyactiv працюють разом з автоматичною коробкою передач Aisin. Ресурс у цієї коробки досягає 300 000 кілометрів і навіть більше. Але врахуйте, що ця коробка схильна до перегріву. Тому при кожній зміні мастила не лінуйтеся промивати теплообмінник.

Hyundai Creta

ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

Двигуни цього південнокорейського кросовера працюють разом із автоматичною коробкою передач A6GF2 (на повнопривідних версіях) та A6GF1 (монопривідні версії). Автовиробник стверджує, що мастило в коробці передач міняти не потрібно, проте експерти рекомендують це зробити після перших 80 000 км пробігу, а потім - приблизно кожні 50 000 км пробігу. Ресурс коробки сягає 300–350 тисяч кілометрів.

Nissan X-Trail

ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

Цей японський кросовер другого покоління оснащується коробкою Jatco JF613E, яка може без заміни мастила пропрацювати до 180-200 тисяч кілометрів. Але досвідчені водії таки міняють мастило, оскільки бруд виводить з ладу втулки та кільця.

Volkswagen Tiguan

ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

Volkswagen Tiguan з 2,0 л дизельним двигуном оснащується шестиступінчастою автоматичною коробкою передач Aisin TF-60SN. Якщо мастило не змінювати, то термін служби коробки без ремонту становитиме близько 200 000 км. Якщо ж міняти мастило приблизно через кожні 60-80 тисяч км, то ресурс коробки сягне 300 000 км.

Mitsubishi Pajero

ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

З 2008 року Mitsubishi Pajero оснащується п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач А750F. Її ресурс – приблизно 200 000 км, якщо міняти мастило кожні 80 тисяч км. За належного обслуговування ресурс досягає 350 000 км і більше.

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-5 кросоверів із майже вічними 2-літровими двигунами.


Максимов Віталій, Тудей





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