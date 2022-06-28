ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП

Автоматичні коробки є достатньо надійними при належному обслуговуванні та розумних режимах експлуатації. Сьогодні ми розповімо, які кросовери мають найнадійніші "автомати", ресурс яких сягає 300-400 тис. кілометрів пробігу.

Mazda CX-5

У цього японського кросовера двигуни сімейства Skyactiv працюють разом з автоматичною коробкою передач Aisin. Ресурс у цієї коробки досягає 300 000 кілометрів і навіть більше. Але врахуйте, що ця коробка схильна до перегріву. Тому при кожній зміні мастила не лінуйтеся промивати теплообмінник.

Hyundai Creta

Двигуни цього південнокорейського кросовера працюють разом із автоматичною коробкою передач A6GF2 (на повнопривідних версіях) та A6GF1 (монопривідні версії). Автовиробник стверджує, що мастило в коробці передач міняти не потрібно, проте експерти рекомендують це зробити після перших 80 000 км пробігу, а потім - приблизно кожні 50 000 км пробігу. Ресурс коробки сягає 300–350 тисяч кілометрів.

Nissan X-Trail

Цей японський кросовер другого покоління оснащується коробкою Jatco JF613E, яка може без заміни мастила пропрацювати до 180-200 тисяч кілометрів. Але досвідчені водії таки міняють мастило, оскільки бруд виводить з ладу втулки та кільця.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan з 2,0 л дизельним двигуном оснащується шестиступінчастою автоматичною коробкою передач Aisin TF-60SN. Якщо мастило не змінювати, то термін служби коробки без ремонту становитиме близько 200 000 км. Якщо ж міняти мастило приблизно через кожні 60-80 тисяч км, то ресурс коробки сягне 300 000 км.

Mitsubishi Pajero

З 2008 року Mitsubishi Pajero оснащується п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач А750F. Її ресурс – приблизно 200 000 км, якщо міняти мастило кожні 80 тисяч км. За належного обслуговування ресурс досягає 350 000 км і більше.

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-5 кросоверів із майже вічними 2-літровими двигунами.