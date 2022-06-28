Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності

Транспортні засоби є частиною ширшої допомоги, що включає, зокрема, медичне та інженерне обладнання, інформує ZN.ua.

Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності

Європейський союз почав постачати на потреби Збройних сил України більше 90 вантажівок підвищеної прохідності. Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

Як зазначається, надана техніка є частиною більшої допомоги в розмірі 31 мільйона євро, який був затверджений 2 грудня для підтримки нашої держави.

Постачання вантажівок, що мають допомогти медичним, інженерним і матеріально-технічним підрозділам ЗСУ, було розпочато в рамках Європейського фонду миру.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Renault Duster отримав нову спеціальну версіюRenault Duster отримав нову спеціальну версію
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
Ціни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причинаЦіни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причина
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні будуть скасовані ліміти на продаж пальногоВ Україні будуть скасовані ліміти на продаж пального
В Україні безкоштовно розмитнили 211 тисяч автомобілівВ Україні безкоштовно розмитнили 211 тисяч автомобілів
Експерт розповів, скільки бензину та дизелю потрібно Україні щодняЕксперт розповів, скільки бензину та дизелю потрібно Україні щодня
Ціни на паливо в Україні - які ціни і чого чекати даліЦіни на паливо в Україні - які ціни і чого чекати далі
В Україні з липня подорожчає проїзд у маршруткахВ Україні з липня подорожчає проїзд у маршрутках
Ціни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причинаЦіни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причина
В Україні очікується революція у сфері ввезення євробляхВ Україні очікується революція у сфері ввезення євроблях
Стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціноюСтало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціною
В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалимиВ Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости