Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності

Європейський союз почав постачати на потреби Збройних сил України більше 90 вантажівок підвищеної прохідності. Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

Як зазначається, надана техніка є частиною більшої допомоги в розмірі 31 мільйона євро, який був затверджений 2 грудня для підтримки нашої держави.

Постачання вантажівок, що мають допомогти медичним, інженерним і матеріально-технічним підрозділам ЗСУ, було розпочато в рамках Європейського фонду миру.