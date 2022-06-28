2022-06-28
Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності
Транспортні засоби є частиною ширшої допомоги, що включає, зокрема, медичне та інженерне обладнання, інформує
Європейський союз почав постачати на потреби Збройних сил України більше 90 вантажівок підвищеної прохідності. Про це повідомляє
Як зазначається, надана техніка є частиною більшої допомоги в розмірі 31 мільйона євро, який був затверджений 2 грудня для підтримки нашої держави.
Постачання вантажівок, що мають допомогти медичним, інженерним і матеріально-технічним підрозділам ЗСУ, було розпочато в рамках Європейського фонду миру.
Максим Царук, ZN.ua