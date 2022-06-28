Гуманітарні авто для ЗСУ пішли на продаж: подробиці злочинної схеми

Гуманітарні авто для ЗСУ пішли на продаж: подробиці злочинної схеми

У Чернівецькій області правоохоронці викрили працівників благодійної організації, які організували схему незаконного продажу автомобілів, призначених для потреб Збройних сил України.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито незаконну схему одержання прибутку від продажу автомобілів з гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України)", – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, працівники благодійної організації налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога.

українські військові, бійці ЗСУ

Встановлено, що зловмисники продавали автівки особам, які шукали транспорт для ЗСУ. Після одержання неправомірних коштів по акту приймання-передачі фігуранти передавали автомобілі військовим частинам нібито як гуманітарну допомогу на безоплатній основі.

Правоохоронці задокументували продаж за вказаною схемою чотирьох автомобілів. Під час розрахунку за четверту автівку був затриманий житель Чернівецької області. Зловмиснику оголошена підозра.

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Алексей Ионов, politeka.net





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