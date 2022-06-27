Вперше з 24 лютого вартість пального пішла донизу: в яких регіонах найдешевше

Відбувається поступове наповнення ринку.

Вперше з 24 лютого вартість пального пішла донизу: в яких регіонах найдешевше

Минулий тиждень приніс значні зміни у оптових цінах на нафтопродукти. 24 червня дизпальне торгувалось у діапазоні 51-62 грн/л., а бензин пропонувався в межах 48-55 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Еnkorr.

Більшість трейдерів говорить, що ринок досягнув певної мінімальної рівноваги, і відповідно ціна на оптові партії пішла вниз.

«Зараз покупці вже починають торгуватися, вимагають більш низької ціни, хоча ще тиждень тому брали без розмов», —зазначив один із трейдерів.

Бензин протягом тижня втратив на 1-2 грн/л. Тут діапазон торгівлі склав 50-54 грн/л. Бензини міні-НПЗ пропонувалися по 48-49 грн/л в центральному регіоні та по 52 грн/л — в східних областях.

Як і минулого тижня, найнижчі ціни на дизель можна було зустріти в південному регіоні. В п’ятницю - по 51-54 грн/л, а з 17 червня ціна втратила 1-2 грн/л.

Західний регіон займає другу сходинку в ціновому змаганні. Тут дизель можна придбати в діапазоні 51-56 грн/л, що також нижче цін тиждень тому на 1-2 грн/л. У доступі як автонорми, так і вагонні партії. Вартість останніх - на рівні 68 000 грн/т.

В північних та центральних регіонах цінники на ДП скинули 3-4 грн/л за тиждень, і дизель в п’ятницю торгувався по 55-60 грн/л.

Стабільно дорожче дизельне пальне в східних областях країни, його можна купити за 58-62 грн/л, але це також свідчить про зниження цін на 3-4 грн/л.

В "Консалтинговій групі А-95" зазначають, що оптові ціни на бензин та дизпальне вперше з початку військових дій знизилися нижче за роздрібні, що свідчить про поступове наповнення ринку.

"Поява вільних обсягів на ринку та стрімке зниження цін дозволить активізувати постачання по всій країні, де багато регіонів досі потерпає від нестачі пального", - кажуть експерти.

За словами учасників ринку, вивільнення обсягів у вільному обігу пояснюється закінченням формування запасів аграріями та іншими промисловими споживачами.

"Схоже на те, що аграрії "наїлися", тепер лишився єдиний канал збуту – заправні станції, які мають цінові обмеження та більш вимогливі по ціні", - поділився своїми спостереженнями трейдер з оптової компанії.

По матерiалам: А-95 /

Лія Ільченко, ZN.ua





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