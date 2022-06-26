У РФ перестали продавати дешеві Chevrolet із Узбекистану

У РФ перестали продавати бюджетні автомобілі Chevrolet, що їх випускають в Узбекистані. Завод UzAuto Motors підтримав західні санкції проти Кремля та припинив постачати на російський ринок свою продукцію.

Автомобілі Chevrolet Nexia, Spark та Cobalt відносяться до бюджетних. Їх випускають в Узбекистані за ліцензією від американського концерну General Motors.

У квітні 2022 року концерн General Motors оголосив, що повністю йде з РФ , підтримуючи західні санкції, запроваджені через те, що російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Американський автогігант у РФ звільнив усіх співробітників і припинив постачання нових автомобілів.

Тепер черга дійшла до автомобілів Chevrolet. Більше їх на російському ринку не буде. Принаймні доти, доки РФ не виведе свої війська з України.

З Росії пішли майже всі автовиробники. Залишилася лише китайська компанія Haval. Інші китайські компанії поки що поставляють нові автомобілі на російський ринок.

Тим часом, в Україні зараз Chevrolet Spark коштує від 377 900 гривень, Nexia – від 400 000 гривень, а Cobalt – від 405 000 гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що автомобілі Lada через західні санкції залишилися без автокрісел.