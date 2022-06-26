У РФ перестали продавати дешеві Chevrolet із Узбекистану

У РФ перестали продавати бюджетні автомобілі Chevrolet, що їх випускають в Узбекистані. Завод UzAuto Motors підтримав західні санкції проти Кремля та припинив постачати на російський ринок свою продукцію.

У РФ перестали продавати дешеві Chevrolet із Узбекистану

Автомобілі Chevrolet Nexia, Spark та Cobalt відносяться до бюджетних. Їх випускають в Узбекистані за ліцензією від американського концерну General Motors.

У квітні 2022 року концерн General Motors оголосив, що повністю йде з РФ, підтримуючи західні санкції, запроваджені через те, що російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Американський автогігант у РФ звільнив усіх співробітників і припинив постачання нових автомобілів.

Тепер черга дійшла до автомобілів Chevrolet. Більше їх на російському ринку не буде. Принаймні доти, доки РФ не виведе свої війська з України.

У РФ перестали продавати дешеві Chevrolet із Узбекистану

З Росії пішли майже всі автовиробники. Залишилася лише китайська компанія Haval. Інші китайські компанії поки що поставляють нові автомобілі на російський ринок.

Тим часом, в Україні зараз Chevrolet Spark коштує від 377 900 гривень, Nexia – від 400 000 гривень, а Cobalt – від 405 000 гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що автомобілі Lada через західні санкції залишилися без автокрісел.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалимиВ Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине перестали проверять качество топлива на АЗСВ Украине перестали проверять качество топлива на АЗС
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
Chevrolet загнал под капот 850 "лошадок": как выглядит экстремальный трековый CorvetteChevrolet загнал под капот 850 "лошадок": как выглядит экстремальный трековый Corvette
В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“
В Украине может появиться бюджетный кроссовер ChevroletВ Украине может появиться бюджетный кроссовер Chevrolet
Производство Chevrolet Bolt снова будет приостановлено
GM приостановит производство Chevrolet Bolt и Bolt EUV из-за нехватки чипов
В Украине перестали выдавать водительские права: известно почему
В Украине возобновились продажи бюджетных Chevrolet
Частині українців заборонили продавати свої автомобілі та інші транспортні засоби
Последние новости
Подгружаем последние новости