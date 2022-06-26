Toyota показала інтер'єр оновленого кросовера RAV4

Європейський офіс компанії Toyota показав інтер'єр оновленого кросовера Toyota RAV4, який продаватиметься як модель 2023 року. Він отримав цифрову панель приладів і нову інформаційно-розважальну систему.

Toyota показала інтер'єр оновленого кросовера RAV4

У базовій комплектації замість 8,0-дюймового дисплея з'явився 10,5-дюймовий дисплей. В інших комплектаціях цього кросовера дисплей ще більший – 12,3 дюйми. Нова інформаційно-розважальна система підтримує Android Auto, Apple CarPlay, супутникову навігацію та керування голосом "Hey Toyota".

Крім того, цей кросовер отримав оновлений пакет безпеки Safety Sense. До нього тепер входить більше систем безпеки, ніж раніше. Крім того, європейським покупцям запропонують новий колір кузова – Platinum White Pearl.

Toyota показала інтер'єр оновленого кросовера RAV4

Все це спричинить підвищення цін. Очікується, що у базовій комплектації GX кросовер подорожчає на 1500-2100 доларів, а в топовій – на 2100-2700 доларів.

В Україні зараз Toyota RAV4 продають у кількох комплектаціях. У базовій комплектації він оснащується бензиновим двигуном 2.0 Dual VVT-i потужністю 173 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Toyota показала інтер'єр оновленого кросовера RAV4

Нагадаємо, раніше стало відомо, що японські компанії Toyota та Suzuki разом вже розробляють новий бюджетний кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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