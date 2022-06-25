Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин

За період, поки в Україні діяли митні пільги для імпорту, українці встигли завезти до нашої країни майже 200 тисяч машин. Безмитне ввезення автомобілів в Україну вразило співчутливих європейців. Багато хто з них почав міркувати: чи насправді все так погано в країні, якій вони активно допомагають.

Користуючись безмитним ввезенням, українці купили 200 тисяч автомобілів: Європа вражена розмахом

Про це розповів в інтерв'ю виданню Оbozrevatel перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Шуцький.

"Прості європейці почали думати: чи справді там така проблема, як показали по телебаченню. Заїхало в Україну 194 тис. транспортних засобів. Практично 200 тис. транспортних засобів заїхало в Україну. Ціни, звичайно, різні, 3-5 тис. євро, є ексклюзивні транспортні засоби, ВІП-класу. Це можна було побачити на кордоні", - розповів Шуцький.

При цьому він поділився нескладними підрахунками. Якщо навіть купувати найдешевші автомобілі, які були придбані за кордоном (по 2 тис. євро) і помножити їх на 194 тисячі вийде 388 мільйонів євро. Така цифра, звичайно, може вразити будь-кого. Тому не дивно, що в західному суспільстві спостерігається певне охолодження до проблем України, і масштаби допомоги скорочуються.

Користуючись безмитним ввезенням, українці купили 200 тисяч автомобілів: Європа вражена розмахом

Таким чином, один із головних митників країни вважає, що влада здійснила стратегічну помилку, дозволивши безмитне ввезення автомобілів під час війни. Якщо так хотіли догодити військовим, давши їм можливість придбати машини недорого, то треба було запровадити цю пільгу після війни, і лише для військових, вважає чиновник.

"Ті люди, які справді потребують машини, які повернуться з війни з перемогою, я вважаю, що коли буде перемога, потрібно буде зробити пільгу, преференцію. Але зараз, враховуючи, що кордон – вузька шийка, через яку йде експорт та імпорт, ми створили колапс", – вважає Шуцький.

Щоправда, влада виправдовувала дозвіл на безмитне ввезення автомобілів не преференціями для військових, а військовою необхідністю. Мовляв, автомобілі потрібні терміново були армії для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, в Україні передбачають справжню революцію у сфері ввезення євроблях.


Марченко Любов, Тудей





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