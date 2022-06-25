2022-06-25
На гуртовому ринку пального нарешті відбуваються позитивні зміни: "промислові споживачі та аграрії наїлися"
Пропозиція збільшується, дешевшають всі види пального, автогаз в окремих регіонах опустився до 36,9 грн/л, інформує
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На гуртовому ринку України збільшується пропозиція і дешевшають всі види пального. Про це у Facebook
"Гуртова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці. Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС", - зазначив експерт
Більшає гуртова пропозиція й бензину.
"Сподіваємось, ми це відчуємо", - написав Куюн.
Лія Ільченко, ZN.ua