У Росії почали збирати “Ниви“ без іноземних комплектуючих

У РФ завод АвтоВАЗ випустив пробну партію "полегшених" позашляховиків Niva Legend та Niva Travel без іноземних комплектуючих. Загалом випустили 26 таких автомобілів.

АвтоВАЗ більше трьох місяців не випускав автомобілі через те, що у нього не було комплектуючих (їхні поставки стали неможливими після того, як Захід ввів проти РФ санкції у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну).

Наразі це підприємство планує випускати автомобілі без іноземних комплектуючих. Вже почалося виробництво Lada Granta без Антиблокувальної системи, без подушок безпеки та іншого раніше необхідного обладнання. На таких автомобілях можна їздити лише територією РФ та Білорусі.

Тепер готуються до випуску полегшеної класичної Niva Legend, а також Niva Travel. Вони не мають антиблокувальної системи, системи допомоги при ДТП, встановлені ремені безпеки місцевого виробника. Крім того, у Niva Travel тепер кермо без подушки безпеки.

Мабуть, ці позашляховики втратили й інше обладнання, але про це скромно мовчать. Тепер "Ниви" спрощені до межі.