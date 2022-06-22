Подвійно інвалід? У Києві "героїня парковки" залишила авто у найнесподіванішому місці, фото

У Києві зафіксували черговий випадок унікально припаркованого автомобіля - цього разу "героїня парковки" вирішила порушити одразу кілька Правил дорожнього руху, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі dtp.kiev.ua

На одній з парковок поблизу торгового центру в Києві невідома вирішила не просто припаркуватися на місцях для паркування людей з інвалідністю, а зайняти одразу два місця - вона залишила автомобіль на розмежувальній полосі. Одне колесо там, а інше тут.

"Апостроф" нагадує, що правила паркування в Україні чітко викладені в Правилах дорожнього руху, п.15 "Зупинки і стоянка", а за паркування в неналежному місці виписують штраф у розмірі від 340 до 1700 грн.


Ліза Бровко, Апостроф





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