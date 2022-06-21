Київ закриває Південний міст для приватного транспорту

У Києві із середи, 22 червня, буде обмежено рух приватного транспорту на Південному мості, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Рух буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками», - зазначили в КМДА.

Рух приватних автомобілів мостом обмежать для організації належного рівня безпеки дорожнього руху.

В міськадміністрації зазначили, що усі інші мости , зокрема Дарницький, Північний, міст Метро та міст Патона, працюватимуть у штатному режимі

«Традиційно звертаюсь до водіїв із закликом пропускати машини з гуманітарною допомогою, поліцію, швидку медичну допомогу та рятувальників», – сказав Микола Поворозник.