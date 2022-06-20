У Кабміні перенесли дату завершення дефіциту бензину: названо нову причину

У Міністерстві інфраструктури озвучили новий прогноз, коли в країні зникне дефіцитбензину. Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив в інтерв’ю Financial Times .

За його словами, проблема з дефіцитом пального зникне в Україні до осені – це можливо тільки після укладення нових контрактів з постачальниками.

Крім того, за його словами, на сьогодні нестача палива Україна викликана його постачанням вантажівками та потягами через кордони. Наприклад, Україна втратила можливість доставляти його Чорним морем з Азербайджану та Румунії. Також постачання припинено з Білорусі.

“Увесь наш імпорт – з ЄС. Зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів”, – зазначив міністр.

При цьому, за інформацією заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, за раз на територію України щодня проїжджає до 230 бензовозів. До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, а зараз цей показник становить 100%. З

Шурма додав, що, Україна уже збільшила пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і прагне подвоїти цю потужність.

Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після піку в травні. Кількість постачальників дизельного палива за останній місяць зросла більш ніж вдвічі, хоча постачання пропан-бутану та бензину зростають повільніше.