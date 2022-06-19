Два вагони зійшли з рейок, рух поїздів порушено: в Укрзалізниці повідомили про аварію

Через НП на залізниці змінено розклад і маршрут декількох рейсів.

Як повідомляє Укрзалізниця у своєму офіційному Телеграм каналі, 19 червня на залізниці в Черкаській області сталася серйозна аварія. Стало відомо, що два вантажних вагони зійшли з рейок на перегоні Райгород – Кам'янка. Про постраждалих в результаті аварії не повідомляється.

Причини НП не розкриваються, проте відомо, що аварія вплинула на рух відразу декількох поїздів. Так, на час відновлювальних робіт буде змінено маршрут прямування поїздів №731 Дніпро — Київ, №41 Дніпро — Львів та №790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький. Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам'янка. Орієнтовний час затримки складе до 5 годин.

Також буде змінено і маршрут прямування приміських поїздів:

"№6505 Знам'янка-Шевченко сьогодні обмежена на станцію Кам'янка.

№6508 Цвіткове — Знам'янка курсуватиме у сполученні Цвіткове — Шевченко та Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№6507 Знам'янка-Цвіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка — Цвіткове о 20: 30.

№ 6510 Цвіткове-Знам'янка відправкою о 18: 21 до ст.Шевченка о 19.31", - повідомили в Укрзалізниці.

Компанія принесла вибачення пасажирам у зв'язку з незручностями і попросила стежити за інформацією про затримку поїздів.