Нова формула вартості розмитнення авто: автомобілісти знайшли головну ваду нововведення

Федерація роботодавцій автомобільної галузі стверджує, що якщо законопроєкт уряду №7466 про нову формулу вартості розмитнення автомобілів ухвалять, то це стане причиною ввезення в Україну легкових авто, вік яких 10 і більше років, що негативно вплине на економіку та екологію, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі Федерації автопрому України.

Запропоновані зміни до митного законодавства позначаться на виробництві та імпорті нових легкових автомобілів - їхня кількість продовжить зменшуватися, унаслідок чого заводи та офіційна дилерська мережа виробників і імпортерів нових легкових авто буде змушена звільнити частину працівників, що зараз під час соціальної кризи є неприпустимо.

Розрахунок вартості розмитнення авто

До того ж автопарк України уже перебуває в критичному стані, адже в минулому році кожен другий автомобіль, зареєстрований тут, був віком від 10 років, а середній вік легкових авто взагалі склав 22,7 р. (!) - це у два рази більше за показник ЄС у 11,8 р.

"За цим показником Україна займає друге місце у світі після Куби. Це не може не впливати на загальну екологічну ситуацію. В результаті – Україна займає п\'яте місце в Європі за показником смертності на 100 тисяч осіб від забрудненості повітря", - наголосили у пресслужбі ФАУ.

Крім того, у Федерації автопрому України зазначили, що в 2016 прийняли закон про стимулювання розвитку ринку вживаних авто, а в 2018 році закон про оподаткування акцизом легкових авто, що докорінно змінило структуру перших реєстрацій легкових автомобілів в Україні: до початку війни з РФ 24 лютого близько 80% зареєстрованих легкових автомобілів в Україні були вживаними.

У зв\'язку з цим ФАУ закликає нардепів не підтримувати законопроєкт №7466 у зареєстрованому вигляді.

"Впевнені, змінювати в наш неспокійний воєнний час оподаткування легкових автомобілів можливо виключно з метю розвитку та підтримки внутрішнього виробництва з можливістю імпорту нових транспотних засобів протягом процесу здійснення локалізації виробництва на території України", - підкреслили в асоціації.

Також у ФАУ пропонують звільнити від сплати акцизного податку на період воєнного стану реалізації легкових авто, вироблених в Україні, для відновлення внутрішнього виробництва легкових автомобілів і підтримки підприємств, які борються за збереження робочих місць і наповнення бюджетів усіх рівнів.