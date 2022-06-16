Dacia запропонувала співробітникам звільнитися за 26 000 євро

Румунська компанія Dacia, яка належить Renault, запропонувала своїм співробітникам премію у розмірі 26 000 євро, якщо вони добровільно звільняться. Про це повідомили у румунських ЗМІ.

Dacia запропонувала співробітникам звільнитися за 26 000 євро

На заводі Dacia у Румунії зараз працюють майже 13 000 людей. Боси цієї компанії хочуть значно скоротити кількість працівників. Румунська компанія взагалі планує більше випускати автомобілів у Марокко (так дешевше). Тому від румунських робітників поступово відмовлятимуться.

Dacia пропонує співробітникам, що добровільно звільнилися, грошові премії, залежно від стажу їх роботи на заводі. Термін подання заявки на добровільне звільнення – до 23 червня 2022 року.

Мінімальна компенсація у розмірі 3 236 євро передбачена для персоналу, який пропрацював на заводі менше двох років. 8 000 євро отримають співробітники, які пропрацювали на заводі від 2 до 4 років. Максимальну компенсацію у розмірі понад 26 000 євро отримають фахівці, які пропрацювали на заводі понад 16 років.

Dacia запропонувала співробітникам звільнитися за 26 000 євро

Якщо у працівника офіційно підтверджено професійне захворювання або якщо отримана інвалідність через нещасний випадок на виробництві, то їм виплатять по 28 315 євро.

За оцінками профспілки, добровільно погодяться звільнитися з румунського заводу Dacia близько 500 людей. Насамперед пропонують звільнитися співробітникам відділів та цехів, у яких відбувається автоматизація та роботизація.

Раніше повідомлялося, що Duster нового покоління стане гібридом, але залишиться бюджетним.


Максимов Віталій, Тудей





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