АЗС оновили ціну бензину, ДП та газу: скільки коштує паливо 10 червня

Ціни на бензин в Україні так само неприємно дивують автовласників – вони регулярно зростають, а на заправках спостерігаються величезні черги.

Які середні ціни пального на популярних українських АЗС станом на 10 червня за даними auto.ria, повідомляє «Апостроф».

Варто зазначити, що у таблиці представлені усереднені ціни на заправках по всій Україні та можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

Бензин категорії А-95 та дизельне паливо є практично на всіх заправках України.

Мінімальна ціна бензину А-95 на заправці Shell – 45,68 грн/л. На 3 гривні та 22 копійки дорожче за нього продають у компанії «UPG» за ціною 48,90 грн/л. За найдорожчою ціною цей бензин можна придбати на заправках «Катрал», «Укргазвидобування» та «Маркет» — по 59 та 52 грн/л відповідно.

Дизельне паливо за мінімальною ціною продають на заправках «Авіас» та «Укрнафта» — по 55 грн/л. На одну гривню дорожче його можна купити на заправці «UPG». Найдорожче дизпаливо продають «Катрал» та «Маркет» — по 63 та 59 грн/л відповідно.

Автогаз є на чотирьох заправках, ціна його коливається від 40,97 до 42 грн/л.

Бензин преміум-класу А-95+ є лише на заправках «ОККО» та «Катрал» за ціною 52 та 59 грн/л відповідно. Також, п’ять із представлених заправок пропонують водіям заправитися бензином А-92 – його ціна складе від 49 до 57 грн/л.

Порівняно з попереднім днем, 9 червня, ціни на бензин категорії А-95, дизельне паливо та автогаз піднялися на 1, 17 та 34 копійки відповідно. Вартість бензину категорії А-92 знизилася на 4 копійки, а преміум-класу А-95+ залишилася незмінною.





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