Як зробити паливо для авто в домашніх умовах: українцям показали схему

Україна зараз відчуває дефіцит пального, тому потрібно шукати альтернативні варіанти, чим заправити автомобіль. Можна, наприклад, самостійно виготовити біодизель — чисте біологічне паливо з рослинної олії. Як це зробити розповідає «Реаліст» із посиланням на видання «Куркуль».

Процес отримання біодизельного палива є досить простим. Вам потрібно буде масло, спирт та каталізатор. З олії потрібно витіснити гліцерин і замінити його спиртом. Дороге обладнання для отримання невеликого обсягу біодизеля не знадобиться. Звичайно, кустарне виробництво не буде надто вигідним, але зможе, наприклад, забезпечити власний парк сільгосптехніки дефіцитним паливом.

Так для 1 тисячі літрів біопалива потрібно 1 т олії, 111 кг спирту, 12 кг каталізатора. З цієї кількості крім пального ви отримаєте додатково 150 л гліцерину в початковому вигляді.

Найкращі олії для отримання біопалива – це нейтральні рослинні олії з ріпаку, кукурудзи та соняшника. Що ж до спирту, то крім метанолу зазвичай можна використовувати інші його види такий, як і етиловий. Проте, чим більше алкоголю, тим менше вихід реакції. Також краще використовувати 100% спирт, тому що при домішках води утворюється додатковий третій шар.

Плюси біодизеля:

  • екологічність (кількість викидів шкідливих сполук та твердих частинок при роботі двигуна на біодизелі
  • зменшується на 20-25%, сірки – на 98%, сажі – від 50 до 61%, гідрокарбонатів – та вуглекислих монооксидів – на 30–34%);
  • менш негативний вплив на двигун (міжремонтний період збільшується приблизно на 50%, триваліша робота форсунок);
  • покращує запуск двигуна;
  • найбільш пожежобезпечний вид пального;
  • відсутній неприємний запах.

Мінуси біодизеля:

  • залишки метанолу в біодизелі є потужним розчинником і призводять до набухання гумових деталей техніки (прокладки та трубки з натуральної гуми);
  • при пробігу 1000-1500 км., з моменту переходу на біодизель, рекомендується заміна паливних фільтрів;
  • зберігати біодизель понад 3 місяці не рекомендується, оскільки він розкладається;
  • низька температура загусання (починає густіти при -10 ° C);
  • низька рентабельність виробництва.

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