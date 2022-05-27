Як зробити паливо для авто в домашніх умовах: українцям показали схему
Україна зараз відчуває дефіцит пального, тому потрібно шукати альтернативні варіанти, чим заправити автомобіль. Можна, наприклад, самостійно виготовити біодизель — чисте біологічне паливо з рослинної олії. Як це зробити розповідає
Процес отримання біодизельного палива є досить простим. Вам потрібно буде масло, спирт та каталізатор. З олії потрібно витіснити гліцерин і замінити його спиртом. Дороге обладнання для отримання невеликого обсягу біодизеля не знадобиться. Звичайно, кустарне виробництво не буде надто вигідним, але зможе, наприклад, забезпечити власний парк сільгосптехніки дефіцитним паливом.
Так для 1 тисячі літрів біопалива потрібно 1 т олії, 111 кг спирту, 12 кг каталізатора. З цієї кількості крім пального ви отримаєте додатково 150 л гліцерину в початковому вигляді.
Найкращі олії для отримання біопалива – це нейтральні рослинні олії з ріпаку, кукурудзи та соняшника. Що ж до спирту, то крім метанолу зазвичай можна використовувати інші його види такий, як і етиловий. Проте, чим більше алкоголю, тим менше вихід реакції. Також краще використовувати 100% спирт, тому що при домішках води утворюється додатковий третій шар.
Плюси біодизеля:
- екологічність (кількість викидів шкідливих сполук та твердих частинок при роботі двигуна на біодизелі
- зменшується на 20-25%, сірки – на 98%, сажі – від 50 до 61%, гідрокарбонатів – та вуглекислих монооксидів – на 30–34%);
- менш негативний вплив на двигун (міжремонтний період збільшується приблизно на 50%, триваліша робота форсунок);
- покращує запуск двигуна;
- найбільш пожежобезпечний вид пального;
- відсутній неприємний запах.
Мінуси біодизеля:
- залишки метанолу в біодизелі є потужним розчинником і призводять до набухання гумових деталей техніки (прокладки та трубки з натуральної гуми);
- при пробігу 1000-1500 км., з моменту переходу на біодизель, рекомендується заміна паливних фільтрів;
- зберігати біодизель понад 3 місяці не рекомендується, оскільки він розкладається;
- низька температура загусання (починає густіти при -10 ° C);
- низька рентабельність виробництва.