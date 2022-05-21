Бесплатная растаможка “евроблях“ продлили: названа дата

В Украине бесплатная растаможка автомобилей на иностранной регистрации продлится до 23 августа 2022 года. Это следует из того, что в нашей стране на три месяца (до 23 августа) продлили действие военного положения.

Указ о продлении действия военного положения в Украине уже подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, бесплатной растаможку автомобилей на иностранной регистрации в Украине сделали в начале апреля. На время войны отменили налоги, НДС и акциз при ввозе евроблях. Поэтому украинцы начали массово покупать автомобили в Европе и ввозить их в Украину. Это относится как к обычным гражданам, так и к коммерческим организациям.

По официальным данным, с 9 апреля по 15 мая 2022 года в Украине бесплатно растаможили 76,5 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Их общая стоимость – около 8,5 млрд гривен.

Из-за злоупотреблений бесплатной растаможкой, когда из-за коммерческих организаций на границе образовались большие очереди, некоторые народные депутаты предложили ее отменить. Однако, Верховная Рада отклонила соответствующий законопроект.

Ранее украинцам разрешили регистрировать б/у автомобили в центрах предоставления административных услуг, а не только в сервисных центрах МВД