Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: названа цена горючего

Проблема горючего в Украине остается актуальной - после отмены госрегулирования цен на топливо кризис в этом секторе только углубился. Сегодня трейдеров ничего не сдерживает, как следствие - высокая цена на горючее и неизвестное качество продукции.

Какие средние цены на горючее у основных операторов Украины состоянием на 27 мая, сообщает "Минфин", информирует Апостроф.

Так, практически на всех заправках есть в наличии бензин категории А95, дизельное топливо и газ.

Дешевле всего бензин категории А95 можно приобрести на заправке UPG по цене 48,90 грн/л. На гривну дороже нефтепродукт продают компании "Авиас" и "Укрнафта" - по 50 грн/л. При этом, самые дорогие на сегодняшний день заправки "Катрал", "Маркет" и "Укргаздобыча" - тут за роскошь ездить на авто придется заплатить 52 грн/л.

Дизтопливом дешевле всего можно заправится на заправках "БРСМ-Нафта", "Авиас" и "Укрнафта" - за 49,99-50 грн/л. Дороже всего это обойдется у компаний "Маркет" и "Укргаздобыча" - по 59 и 58 грн/л соответственно.

Автогаз можно купить по цене 34 и 39,92 грн/л на заправках "UPG" и "Авиас". Дороже всего он стоит в компаниях "Нефтек" и "Укргаздобыча" - 44,49 и 44 грн/л соответственно.

Бензин и дизель премиум-класса есть только на запраке ОККО, по цене 52 грн/л и 58 грн/л соответственно. Также, половина из представленных заправок предлагают водителям заправится бензином А92 - его цена колеблется от 49 до 51 грн/л.


Мария Швец, Апостроф

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