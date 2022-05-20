Бензин поднялся в цене на 13 гривен: как повлияла на рынок топлива отмена госрегулирования

После отмены государственного регулирования большинство крупных розничных сетей АЗС установили новые ценники на топливо.

Как сообщает Еnkorr, об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-95 и А95+ подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л, до 51,00 грн/л и 52 00 грн/л соответственно. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л, до 57 грн/л, информирует Апостроф .

До 52,00 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л до 18 мая) и до 58,00 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельное топливо. сети KLO.

«БРСМ-Нефть» установила цену на дизтопливо на уровне 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Также откорректировали цены Укр-Петроль, AMIC, Укргаздобыча и Mango.