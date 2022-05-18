Одесские жулики зарабатывали на подделке водительских удостоверений до 5 млн гривен в месяц

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой на заказ изготавливали фальшивые водительские удостоверения, свидетельства про регистрацию автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным следствия, в составе этой преступной группы было 12 человек. Злоумышленники действовали с 2020 года. Заказы на поддельные документы для водителей они получали через созданный сайт и аккаунты в социальных сетях. Поддельные документы отправлялись заказчикам наложенным платежом через частных почтовых операторов.

Стоимость поддельных документов для заказчиков составляла от 4 до 9 тыс. гривен. Ежемесячно фигуранты "зарабатывали" около 5 млн гривен. Деньги они конвертировали в криптовалюту.

Правоохранители провели большое количество обысков. Изъято оборудование, необходимое для изготовления фиктивных документов, заготовки для подделок и др.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 358, ст. 199 и ст. 361 УК Украины. Организатору преступной группы и трем активным членам уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему при продаже автомобилей.