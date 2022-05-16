В Киеве ночью раздался взрыв: в ГСЧС назвали причину

Этой ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги раздался взрыв, он был слышен в нескольких районах города, а больше всего - в Оболонском. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС , отмечая, что инцидент не связан с войной.

"16 мая в 01:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Вербной, 4-а, что в Оболонском районе столицы. На место вызова были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что в грузовом автомобиле Renault возник пожар с распространением огня на рядом расположен грузовой автомобиль DAF. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 01:19 возгорание было локализовано и в 01:27 - ликвидировано", – сообщили спасатели.

Пожар полностью разрушил автомобиль Renault, у DAF сгорели только колеса и водительская кабина. К счастью, обошлось без пострадавших.